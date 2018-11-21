Başkan Eşkinat mahalle sakinleriyle buluştu

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Gülferah Güral ve Berkay Çakır'ın katıldığı buluşmaya mahalle sakinleri de yoğun ilgi gösterdi. Arslan Kıraathanesi'nde gerçekleşen halk buluşmasında konuşan Eşkinat 4 buçuk yıllık süreçte Süleymanpaşa Belediyesinin ilçe genelinde ve Hürriyet Mahallesi'ne yaptığı yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Güral'ın Süleymanpaşa Belediyesinin hizmetleri kapsamında bilgilendirmeleri ile devam eden buluşma soru cevap ile sona erdi.

Eşkinat mahalle sakinlerinin desteğini aldı

Hürriyet Mahallesi sakinlerinin tüm istek ve şikayetlerini ilettikleri toplantı, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken belediye başkanının ulaşılabilir olmasının ve en ufak sorunların bile iletilip çözülmesinin önemli olduğu dile getirildi. Mahalle sakinleri Başkan Eşkinat ve ekibine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.