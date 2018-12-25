İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Eşkinat Mektebim özel okul yöneticilerini makamında ağırladı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ’daki bir özel okul yöneticilerini heyetini makamında ağırladı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ'daki bir özel okul yöneticilerini heyetini makamında ağırladı.


Mektebim Okulları Tekirdağ Şubesi Müdürü Hayati Avcı, ziyarette Başkan Eşkinat'a Türkiye'nin birçok şehrindeki şubelerinde okuyanı öğrencilerinin gönderdiği yöresel ürünlerden oluşan bir paket hediye etti. Her ürün üzerinde gönderen öğrencinin yazdığı yeni yıl kutlama mesajlarının bulunması dikkat çekti.


Yaklaşık bir saat süren görüşmede eğitim sistemi, eğitim kurumları ile yerel yönetimler arasındaki işbirliği gibi konular üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek iade-i ziyaret sözü veren Eşkinat, Müdür Avcı'ya teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.