Başkan Eşkinat Mektebim özel okul yöneticilerini makamında ağırladı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ'daki bir özel okul yöneticilerini heyetini makamında ağırladı.

Mektebim Okulları Tekirdağ Şubesi Müdürü Hayati Avcı, ziyarette Başkan Eşkinat'a Türkiye'nin birçok şehrindeki şubelerinde okuyanı öğrencilerinin gönderdiği yöresel ürünlerden oluşan bir paket hediye etti. Her ürün üzerinde gönderen öğrencinin yazdığı yeni yıl kutlama mesajlarının bulunması dikkat çekti.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede eğitim sistemi, eğitim kurumları ile yerel yönetimler arasındaki işbirliği gibi konular üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek iade-i ziyaret sözü veren Eşkinat, Müdür Avcı'ya teşekkür etti.