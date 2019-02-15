Başkan Eşkinat: "Rodostoşah ile satranç dünyasına yeni bir soluk getirdik"

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Konuşan Başakn Eşkinat, "Rodostoşah ile satranç dünyasına yeni bir soluk getirdik" dedi.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay, Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Dünya Satranç Federasyonu Etkinlikler Komisyonu Başkanı Özgür Solakoğlu ve Tekirdağ Satranç İl Temsilcisi Aylin Aydoğdu ile birlikte Başkan Eşkinat'ı ziyaret etti. Başkan Tülay, Eşkinat'a satranç sporuna verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Satrançta Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinin attığı adımlara dikkat çeken Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyemizin satranç alanındaki markası Rodostoşah ile satranç dünyasına yeni bir soluk getirdik. Bu noktada her yıl turnuvalar düzenleyip dünyaca ünlü isimleri Süleymanpaşalılar ile buluşturuyoruz" dedi.

"Çok daha büyük projeler yine ilklerin belediyesi Süleymanpaşa Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek"

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay'ın ziyaretinden dolayı da memnuniyetini dile getiren Başkan Eşkinat, "Türkiye Satranç Federasyonu Başkanımız Gülkız Tülay'a da ziyaretinden dolayı çok teşekkür ederim. Satranç sporunda federasyonumuz ile işbirliğimiz devam edecek ve çok daha büyük projeler federasyonumuz ile birlikte yine ilklerin belediyesi Süleymanpaşa Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

Ziyaret 5 erkek, 5 kadın Türk satranç sporcusu ile dünya çapında GM oyuncuların karşılaşacağı Rodostoşah Uluslararası GM ve Rodostoşah WGM Satranç Turnuvaları hakkında görüşme ile sona erdi.