Başkan Eşkinat Süleymanpaşa muhtarları ile bir araya geldi

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Muhtarlar Derneği Süleymanpaşa Şubesi'ne ziyarette bulundu.

Dernek üyesi muhtarlarla bir süre sohbet ederek ülke, bölge ve kent gündemini değerlendiren Eşkinat, belediyenin çalışmaları ve yeni projeler hakkında bilgi verdi.

Muhtarlara hitap eden Eşkinat, Büyükşehir Yasası ile tüzel kişilikleri kaldırılan ve mahalle statüsüne indirilen köylerin tüzel kişiliklerinin geri verilmesi çağrısını yineleyerek, “Köylerin bir defa köy statüsüne yeniden kavuşması şart. Ama bunu sadece bizim dile getirmemiz bir çözüm olmuyor. Köylerde yaşayan, bu sorunla doğrudan yüzleşen sizlerin bu talebi dile getirmeniz gerekiyor. Köy olmazsa tarım olmaz. Tarım olmazsa en temel ihtiyacımızı karşılayamaz, ülke olarak karnımızı doyuramaz duruma geliriz. 40 yıl önce bu ülke dünyada kendi kendine yetebilen 5 ülkeden biriydi. Şu anda üretiminde dünya lideri olduğumuz ürünleri bile ithal eder hale geldik. Özellikle Trakya gibi can damarı tarım ve hayvancılık olan bir coğrafyada köyleri ortadan kaldırmak kesinlikle doğru değil. Bu konuda biz belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz. Her ay bir köyümüzde Atatürk anıtı açılışları yapıyor ve konuyu gündeme getiriyoruz. Verimli topraklarımızda başta üzüm ve kiraz olmak üzere alternatif tarım ürünlerinin üretimini teşvik edecek projeler geliştiriyoruz. Modern seracılık konusunda eğitim verip, serada çiçek üretecek çiftçimize alım garantisi veriyoruz. El birliği ile hareket ederek bu yanlıştan dönülmesini sağlamalıyız” dedi.

“Köyden kente göçü tersine döndürecek çalışmalar yürüteceğiz”

Köyden mahalleye dönüşen yerleşim birimlerine önemli yatırımlar yaptıklarını dile getiren Eşkinat, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Köylerimizde önemli yatırımlar yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde köylerimize yönelik çok daha fazla çalışma gerçekleştireceğiz. Karacakılavuz'da, ikinci Çocuk Akademisini yapıyoruz. Bu projeyi her mahalleye ulaştırmayı amaçlıyoruz. Çocuklarımızı çok önemsiyoruz. Köyden kente göçü terse döndürecek çalışmalar yürüteceğiz. Bu konuda da siz muhtarlarımızın görüş ve önerilerine ihtiyacımız var.”

Eşkinat, ziyaret sonunda başta Muhtarlar Derneği Süleymanpaşa Şubesi Başkanı ve Osmanlı Mahallesi Muhtarı İsa Turgut olmak üzere yönetim kurulu üyelerine çeşitli hediyeler verdi. Dernek Başkanı Turgut, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Muhtarlar Derneği ve Süleymanpaşa Belediyesi işbirliğinin devam edeceği mesajını verdi.