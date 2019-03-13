Başkan Eşkinat: "Tarihi ahşap evlerimizi restore ederek hizmete kazandırıyoruz"

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Süleymanpaşa, en çok tarihi değere sahip ilçemiz. Biz Süleymanpaşa Belediyesi olarak özellikle Ertuğrul Mahallesi'nde tarihi ahşap evlerimizi restore ederek hizmete kazandırıyoruz" dedi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek Tekirdağ Kent Konseyi'ne kazandırılan tarihi ahşap binanın açılış törenine katıldı. Gündoğdu Mahallesi Çiftlikönü mevkiinde bulunan ve Kent Konseyi'nin hizmet binasının açılış töreninde Tekirdağ İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Dilşad Ergin, Tekirdağ Kent Konseyi Başkanı Mehmet Ali Işıkgör, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

"Süleymanpaşa en çok tarihi değere sahip"

Açılışta konuşma yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Eşkinat, "Süleymanpaşa, en çok tarihi değere sahip ilçemiz. Biz Süleymanpaşa Belediyesi olarak özellikle Ertuğrul Mahallesi'nde tarihi ahşap evlerimizi restore ederek hizmete kazandırıyoruz. Çiftlikönü'nde de eski itfaiye binasının karşısında iki ahşap evi restore ettirdik ve o da çok kısa süre içinde hizmete hazır hale gelecek. Tarihi evlerimizin restore edilmesinden daha önemli olan ise bu binaların işlevsellik kazanmalarıdır. Bu anlamda bu güzel binanın Tekirdağ Kent Konseyi'ne tahsis edilmesinden son derece memnuniyet duydum. Bu hizmeti kentimize kazandıran Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyor, emeği geçen herkesi kutluyorum” diye konuştu.

Eşkinat'ın ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ milletvekilleri Candan Yüceer ve İlhami Özcan Aygun da birer konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından hizmet binası törenle hizmete açılırken, Başkan Eşkinat ve beraberindekiler binada incelemelerde bulundu.