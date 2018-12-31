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Başkan Eşkinat Tekirdağsporlu genç futbolculara malzeme desteğinde bulundu

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağspor’un genç futbol takımlarına malzeme yardımında bulundu.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağspor'un genç futbol takımlarına malzeme yardımında bulundu.


2018 yılının son antrenmanında Tekirdağspor futbol takımının U14, U16 ve U17 takımlarında top koşturan genç yeteneklere forma, şort ve yağmurluk hediye eden Başkan Eşkinat, sporculara başarılar diledi.



“İlk 11'in tamamı tekirdağlı olana kadar mücadele edeceğiz”


Antrenman sırasında futbolculara eşlik eden Eşkinat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Önemli olan onları büyütüp, geliştirerek, Tekirdağspor'un ana kadrosunu bizim çocuklarımızdan oluşturmaktır. Günün birinde bu da gerçekleşecektir. Bizim asıl hedefimiz bu. Kısa vadeli planlar yapmıyoruz. Bu konuya maraton gibi bakıyoruz. Tekirdağspor'da sahaya ilk 11'de çıkan futbolcuların tamamı Tekirdağlı olana kadar bizim mücadelemiz devam edecek. Bu yüzden asıl desteğin alt yapıya yapılması taraftarıyız,” ifadelerine yer verdi.


Genç sporculardan eşkinat'a teşekkür


Genç futbolcuların antrenmanını yakından takip eden Eşkinat, antrenman sonunda sporcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Yeni formaları ile poz veren gençler, Başkan Eşkinat ve Süleymanpaşa Belediyesine teşekkür ettiler.

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