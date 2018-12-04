Başkan Eşkinat, Vali Yıldırım'a projelerini anlattı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ Valiliği'ne atanan Aziz Yıldırım'ı makamında ağırladı.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Valiler Kararnamesi ile Tekirdağ Valisi olarak görevlendirilen ve görevine başlayan Aziz Yıldırım'ı Tarihi Belediye Binasında konuk eden Başkan Eşkinat, Yıldırım'a yeni görevinde başarılar diledi.

Vali Yıldırım'a Tekirdağ ve Süleymanpaşa'nın tarihi ile ilgili bilgiler veren Eşkinat, Süleymanpaşa Belediyesinin kent kimliğini ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirdiği projelerini aktardı.

Çalışmalarla ilgili Eşkinat'ı kutlayan Vali Yıldırım, önümüzdeki dönemde işbirliği içinde çalışmayı ümit ettiğini ifade etti.

Ziyaret fotoğraf çekimi ile sona erdi.