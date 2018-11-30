Başkan Eşkinat Yardımseverler Derneği Tekirdağ Şubesi yöneticileriyle görüştü

Türkiye Yardımseverler Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Neslihan Gürcanlar ve dernek yönetim kurulu, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ı makamında ziyaret etti.

Türkiye Yardımseverler Derneği Tekirdağ Şubesinin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi veren Gürcanlar, Süleymanpaşa Belediyesinin özellikle sosyal yardımlar ve eğitim alanında yaptıkları çalışmalardan övgüyle bahsedip Başkan Eşkinat'ı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Eşkinat, toplumsal dayanışmanın güçlenmesinde önemli rol oynayan Türkiye Yardımseverler Derneği'ni yaptığı hizmetlerden dolayı kutladı.