Başkan Rasim Yüksel'den tarihi maça davet

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, renk ve ilçe ayrımı yapmadan tüm sporseverleri Tekirdağ'ın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi konumunda bulunan ve TFF 2. Lig'e yükselme final maçına çıkacak olan Ergene Velimeşespor'u desteklemeye davet etti.

Kocaeli'de 23 Mayıs Perşembe günü Nevşehir Belediyespor ile TFF 2. Lig'e yükselme Play-off final müsabakası oynayacak olan Ergene Velimeşespor'un bu önemli maçı öncesinde Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Tekirdağ halkına çağrıda bulundu.

TFF. 3. Lig'de bu sene ikinci sezonunu yaşayan ve göstermiş olduğu başarılı performans ile 2. Lig'e yükselme adına Play-off maçlarına kalan Ergene Velimeşespor, Nevşehir Belediyespor ile oynayacağı final maçını galibiyet ile tamamladığı takdirde bir üst lige adını yazdıracak. Bu önemli maç öncesi Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel tüm Tekirdağ halkını maça davet etti.

"Gelin tribünde sevincimize, sahada takımımıza destek olalım" diyen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “TFF 3. Lig 1. Grup'ta çok başarılı bir sezon geçirip 2. Lig'e yükselme adına Play-off maçlarına katılan Tekirdağ'ımızın, Ergene'mizin gururu Ergene Velimeşespor 23 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da Nevşehir Belediyespor ile Kocaeli'de final maçı oynayacak. Tekirdağ bölgesini profesyonel liglerde temsil eden tek takım olma özelliği taşıyan Ergene Velimeşespor'umuz artık bir üst lige çıkmaya çok yakın. Büyük bir başarı ve inançla finale çıkan takımımıza şimdi her zamankinden daha fazla destek olma zamanı. 23 Mayıs Perşembe günü Kocaeli'de Nevşehir Belediyespor ile oynayacağımız final maçına tüm Tekirdağ halkımızı davet ediyorum” dedi.