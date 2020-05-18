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Başkan Sarıkurt, gençlerle birlikte maske dağıtarak sosyal mesafe uyarısı yaptı

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri ile birlikte Çorlu Belediye binasının da yer aldığı Cumhuriyet Meydanında vatandaşlara maske dağıtarak sosyal mesafe konusunda bilgilendirdi.


"Çorlu Kent Konseyi Gençlik Meclis üyelerimiz ile birlikte Cumhuriyet Meydanında vatandaşlarımıza salgın süreci ile ilgili bilgilendirme broşürleri dağıttık, sosyal mesafe kurallarına uymaları ve evde kalmaları konusunda uyarılarda bulunduk" diyen Başkan Sarıkurt, ”Şehrimizde sokağa çıkma yasağı sona ermiş olsa da maske takmamız ve sosyal mesafeyi korumamız çok önemli. Hemşehrilerimin bu konuda aynı özeni göstermeye devam edeceğinden eminim. Bu zorlu günleri hep birlikte atlatacağız” dedi.

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