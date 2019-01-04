Başkan Sarıkurt karla mücadele ekipleri ile bir araya geldi

Gündelik hayatın kesintiye uğramaması için çalışma yapan belediye görevlilerini ziyaret eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Çorlu Belediyesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi şantiyelerinde görevli karla mücadele ekiplerimizi ziyaret ettik. Ekiplerimiz teyakkuz halinde beklenen kar yağışına karşı hazır durumda. Emekleri için kendilerine şimdiden teşekkür ediyor ve çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.