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Başkan Sarıkurt Kazımiye Mahallesi sakinleriyle buluşacak

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Kazımiye Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek görüş, öneri ve taleplerini dinleyecek.


Daha önce Çobançeşme, Hatip, Silahtarağa, Alipaşa, Havuzlar, Esentepe, Hürriyet, Maksutlu, Deregündüzlü, Yenice, Şeyhsinan, Şahbaz, Türkgücü, Seymen, Rumeli, Cumhuriyet, Sarılar, Önerler, Reşadiye, Cemaliye, Nusratiye ve Zafer mahallelerinde gerçekleştirilen, vatandaşların takdir ve beğenisini kazanan 'Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor' adlı mahalle buluşmalarının 23.'sü Kazımiye Mahallesi'nde gerçekleştirilecek.


Kazımiye Mahallesi sakinleri ile bir araya gelecek Başkan Sarıkurt, belediyenin proje ve çalışmalarını aktaracak ve vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayıp mahalle ile ilgili konularda bilgi alışverişinde bulunacak.


27 Ağustos 2019 Salı akşamı saat 19.30'da Kazımiye Mahalle Muhtarlığı yanında bulunan park alanında gerçekleştirilecek mahalle buluşmasına tüm mahalle sakinlerinin davetli olduğu kaydedildi.

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