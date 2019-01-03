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Başkan Sarıkurt, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, üstyapı çalışmalarının devam ettiği Reşadiye Mahallesi’nde incelemelerde bulundu.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, üstyapı çalışmalarının devam ettiği Reşadiye Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.



Reşadiye Mahallesi'nde yoğun bir şekilde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Sarıkurt, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mahalle esnafı ve sakinleri ile de görüşen Başkan Sarıkurt, vatandaşların taleplerini dinleyerek sohbet etti. Bölgedeki çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini ifade eden Sarıkurt, ilgilerinden ve anlayışlarından ötürü esnaf ve vatandaşlara teşekkür ettiğini belirtti.

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