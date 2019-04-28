Başkan Sarıkurt MBB Encümen Üyeliğine seçildi

Marmara Belediyeler Birliği'nin (MBB) 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardında gerçekleştirdiği 1. Olağan Meclis Toplantısı'nda Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Encümen Üyeliği görevine seçildi. Sarıkurt, “Çorlu'muzu ve Tekirdağ'ımızı en iyi şekilde temsil ederek birlikte önemli çalışmalara imza atacağız” dedi.

Bu yıl 44. kuruluş yılını kutlayan Marmara Belediyeler Birliği'nin İstanbul'da gerçekleştirilen 1. Olağan Meclis Toplantısı'nda birlik başkanı, 1. ve 2. başkan vekilleri ile birlik encümen üyeleri, divan katip üyeleri, denetim komisyonu ve ihtisas komisyonları seçimi yapıldı.

"Başkan Sarıkurt 182 oyla encümen üyeliğine seçildi"

Yapılan seçimlerin ardından Marmara Belediyeler Birliği Başkanlık görevine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın seçildi. Toplantıda Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, MBB Encümen Üyesi olarak seçildi.

"Çorlu'muzu ve Tekirdağ'ımızı en iyi şekilde temsil edeceğiz”

Toplantının ardından açıklamada bulunan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, kuruluşundan bugüne görev alan farklı siyasi partilere mensup başkan ve üyelerin iş birliği içerisinde önemli görevler yerine getirdiklerini belirterek, "Marmara Belediyeler Birliği belediyeler arasında koordinasyon, işbirliği, ortak sorunların çözümü, yetki ve kaynakların artırılması ve çevre bilinci konusunda önemli birliktelikler ortaya koyarak çok önemli çalışmalar ortaya koymuştur. Çeşitli siyasi partilerden seçilmiş belediye başkanları ve meclis üyelerinden oluşan birliğimiz farklı belediyeler arasında uzlaşma ve birlikte çalışma kültürünün oluşmasında önemli bir rol üstlenmiş bulunuyor. Bu güne kadar görev alan tüm başkan ve meclis üyelerimize hizmetleri için teşekkür ederim. Birliğimizin değerli üyeleri tarafından yapılan oylama sonucunda encümen üyeliği görevine seçilmiş olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Çorlu'muzu ve Tekirdağ'ımızı en iyi şekilde temsil ederek birlikte önemli çalışmalara imza atacağız. Sorumluluğumuz büyük. İnşallah görev süremiz boyunca hep birlikte belediyecilik ve şehircilik anlamında örnek modeller geliştirerek bunları hayata geçirmeyi başarabiliriz. Göreve seçilen değerli başkan ve meclis üyelerimizi kutluyor ve başarılar diliyorum” dedi.