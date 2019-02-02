Başkan Sarıkurt meslektaşlarıyla buluştu

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen toplantıda konuşan TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Tekirdağ Çorlu Şube Temsilciliği Başkanı Mehmet Cebeci, Çorlu'da faaliyet gösteren inşaat mühendislerinin uzun bir aradan sonra ilk kez bu denli kalabalık bir katılımla bir araya geldiklerini belirterek, “Son yılların en yoğun katılımıyla gerçekleşen toplantıya katılan Çorlu'daki meslektaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum. Meslek adına geleceğe dair olumlu görüşlerini bizlerle paylaşan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Sarıkurt'a teşekkür ederiz” dedi.

“Fikirleriniz önemli”

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Şehrimizi yönetirken Çorlumuzda bulunan inşaat mühendislerimizin değerli fikirlerinden ve kendilerinden istifade etmeyi arzu ediyoruz. Sizlerin yanımızda olmanızı istiyoruz. İnşaat Mühendisi bir belediye başkanı olarak yapacağınız işlere farklı bir gözle bakacağınızı ve bize büyük bir destek sağlayacağınıza inanıyorum. Çorlumuz için hep birlikte üreteceğimiz projelerde bir araya geleceğimize olan inancımla sizlere şimdiden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Sarıkurt konuşmasının ardından inşaat mühendisleriyle sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu.