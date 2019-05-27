Başkan Sarıkurt mezarlıkları inceledi

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde Çorlu'da bulunan mezarlıkları inceleyerek görevlilerden bilgi aldı.

Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala Çorlu'da bulunan mezarlıkları ziyaret ederek görevlilerden bilgi alan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve Başkan Yardımcısı Güner Çetin incelemelerde bulunarak eksik ve aksaklıkları tespit etti. Başkan Sarıkurt, tespit edilen eksiklik ve aksaklıkların en kısa sürede giderilebilmesi için konuyu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü yetkililerine aktardı. Başkan Yardımcısı Güner Çetin ile birlikte yaptığı incelemelerin ardından kabristan ziyareti için gelen vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Sarıkurt, mezarlıklarda bulunan görevlilerle de görüşerek bilgi alışverişinde bulundu.