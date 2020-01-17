Başkan Sarıkurt öğrencilere iyi tatiller diledi

2019-2020 güz yarıyılının sona ermesiyle Çorlu'da 50 bini aşkın öğrenci karnelerini aldı. Karnelerini alan öğrencileri mesaj yayınlayarak tebrik eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum" dedi.

9 Eylül 2019 Pazartesi günü ilk zilin çalmasıyla okul sıralarını dolduran öğrenciler bugün eğitim-öğretim yılının 1. dönemini tamamladı. Öğrenciler derslerdeki başarılarının karşılığı olan karnelerini alarak 15 gün sürecek yarıyıl tatiline başladı. 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak bahar yarıyılına dek tatilin tadını çıkaracak öğrencilerin sevincini paylaşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Derslerine ve sınavlarına emek vererek 1. dönemi başarıyla tamamlayan öğrencilerimizin heyecanına yürekten katılıyorum” dedi.

Başkan Sarıkurt açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Özverili bir şekilde çalışarak eğitim yılının ilk yarısını tamamlayan öğrencilerimizin, okulun 2. yarısında da başarılı olacaklarına eminim. Eksiklikleri olan öğrencilerimizin ara tatilde derslerine daha sıkı çalışacaklarını düşünüyorum. Tabii karnelerde yer alan notların tek başına bir başarı ölçüsü olamayacağını belirtmek istiyorum. Özellikle anne ve babalara şunu söylemek istiyorum: Çocuklarımızın hevesini kırmadan onları ders çalışmaya teşvik etmeliyiz.”

Öğrencilere başarılarının devamını dileyen Başkan Sarıkurt, “Sorumluluklarının farkında olmaları konusunda destek olmalı, her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmeliyiz. Bunları bir belediye başkanı olarak değil, iki evlada sahip bir baba olarak söylüyorum. Eğitim ve öğretimin yaşamın temeli olduğunun altını çizerek öğrencilerimizin karne sevincini paylaşıyor, başarılarının devamını diliyorum. Hepinize iyi tatiller” dedi.

Mesajında öğretmenleri de unutmayan Başkan Sarıkurt, “Zor koşullarla karşılaşsalar da yılmadan görevlerini icra eden öğretmenlerimizin emeğini takdir ediyorum. Ulu Önderimiz ve Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, ‘Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir.' sözünü hiçbir zaman aklımızdan çıkarmıyoruz. Siz değerli öğretmenlerimizin emeğinin ne denli önemli olduğunun farkındayız. Özveriniz için her birinize tek tek teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.