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Başkan Sarıkurt öğrencilere kitap okudu

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, kitap okuma etkinliğine katılarak öğrencilerle birlikte kitap okudu.


Atatürk Haftası ve Dünya Çocuk Kitapları Haftası münasebetiyle Çorlu Halk Eğitim Merkezi Çocuk Kütüphanesi'nde düzenlenen kitap okuma etkinliğine katılan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, çocuklara 'Atatürk ve Kitap' isimli kitabı okudu. 30 öğrencinin katıldığı etkinliğin sonunda Başkan Sarıkurt, öğrencilere kitap hediye ederek okumanın önemini vurguladı.


Çocukları kitap okumaya teşvik etmek ve düzenli okuma alışkanlığı kazandırmak amaçlı yapılan etkinliğin çocuklar için oldukça faydalı olduğunu belirten Başkan Sarıkurt, etkinliği düzenleyen Çorlu İngilizce Okul Öncesi Eğitim Kültür Anaokulu öğretmenlerine ve Çorlu Halk Eğitim Merkezi yetkililerine teşekkür etti.

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