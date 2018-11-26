Başkan Sarıkurt Önerler Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

mahalle buluşmasını Önerler Mahallesi sakinleriyle gerçekleştirdi.

"Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor" adlı mahalle buluşmaları kapsamında Önerler Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, vatandaşlardan gelen görüş ve talepleri dinledi. Başkan Sarıkurt, taleplerin hızla çözümüne yönelik adımlar atacaklarını belirterek, “Hizmetlerimizde yapabildiklerimiz var, yapamadıklarımız var. Ancak kasten yapmadığımız hiçbir şey yok ve asla olamaz” dedi.

Öte yandan program kapsamında vatandaşlardan gelen görüş ve talepler kayıt altına alınarak ilgili birimlere aktarılırken Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor mahalle buluşmalarının 28 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 19.00'da Reşadiye Mahalle sakinleriyle birlikte Güneş Düğün Salonu'nda gerçekleştirileceği kaydedildi.