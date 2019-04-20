İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Başkan Sarıkurt şampiyonları ağırladı

Beyza Adalı Tekirdağ Voleybol Ligi’ni 3 şampiyonluk ve 1 ikincilik ile tamamlayan Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) kız voleybol takımları, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ile bir araya geldi.

Beyza Adalı Tekirdağ Voleybol Ligi'ni 3 şampiyonluk ve 1 ikincilik ile tamamlayan Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) kız voleybol takımları, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ile bir araya geldi.


Şampiyon sporcuları ve antrenörlerini Çorlu Belediyesi Meclis Salonu'nda ağırlayan Başkan Sarıkurt, dört kategoride mücadele ederek 3 şampiyonluk ve 1 ikincilik ile sezonu tamamlayan ÇBSK Kız Voleybol Takım sporcularını tek tek kutladı.


Çorlu Belediyesi olarak sporun her dalında başarıyı hedeflediklerini ve öncü bir belediye olduklarını belirten Başkan Sarıkurt, Çorlu'da sporun gelişmesi için önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini dile getirerek; “Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) Kız Voleybol Takımlarımızın elde ettiği başarılar bizleri gururlandırdı. Midi, Yıldız ve Genç Kızlar kategorisinde şampiyon olan, Küçük Kızlar kategorisinde ise ligi ikinci olarak tamamlayan sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutluyorum. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Ben, sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim sözünü kendimize ilke edinerek sporcularımızı da bu doğrultuda yetiştirmeye ve desteklemeye devam edeceğiz” dedi.


Başkan Sarıkurt, daha sonra sporcular ve antrenörler ile birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirirdi.


Öte yandan Beyza Adalı Tekirdağ Voleybol Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Genç Kızlar Voleybol Takımı, önümüzdeki hafta Tekirdağ'da grup maçları oynayacak. Ligi ikinci olarak tamamlayan Küçük Kızlar Voleybol Takımı ise Kırklareli'Nde yapılacak olan grup maçlarına katılacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.