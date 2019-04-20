Başkan Sarıkurt şampiyonları ağırladı

Beyza Adalı Tekirdağ Voleybol Ligi'ni 3 şampiyonluk ve 1 ikincilik ile tamamlayan Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) kız voleybol takımları, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ile bir araya geldi.

Şampiyon sporcuları ve antrenörlerini Çorlu Belediyesi Meclis Salonu'nda ağırlayan Başkan Sarıkurt, dört kategoride mücadele ederek 3 şampiyonluk ve 1 ikincilik ile sezonu tamamlayan ÇBSK Kız Voleybol Takım sporcularını tek tek kutladı.

Çorlu Belediyesi olarak sporun her dalında başarıyı hedeflediklerini ve öncü bir belediye olduklarını belirten Başkan Sarıkurt, Çorlu'da sporun gelişmesi için önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini dile getirerek; “Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) Kız Voleybol Takımlarımızın elde ettiği başarılar bizleri gururlandırdı. Midi, Yıldız ve Genç Kızlar kategorisinde şampiyon olan, Küçük Kızlar kategorisinde ise ligi ikinci olarak tamamlayan sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutluyorum. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Ben, sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim sözünü kendimize ilke edinerek sporcularımızı da bu doğrultuda yetiştirmeye ve desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Başkan Sarıkurt, daha sonra sporcular ve antrenörler ile birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirirdi.

Öte yandan Beyza Adalı Tekirdağ Voleybol Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Genç Kızlar Voleybol Takımı, önümüzdeki hafta Tekirdağ'da grup maçları oynayacak. Ligi ikinci olarak tamamlayan Küçük Kızlar Voleybol Takımı ise Kırklareli'Nde yapılacak olan grup maçlarına katılacak.