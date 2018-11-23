Başkan Sarıkurt Sarılar Mahallesi sakinleriyle buluştu

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor" adlı halk buluşmaları kapsamında Sarılar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

2014 yılında Tekirdağ'ın büyükşehir olmasıyla birlikte köyden mahalleye dönüştürülen Sarılar Mahallesi'ne ziyaret gerçekleştiren Başkan Sarıkurt, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Başkan Sarıkurt, vatandaşlardan gelen soruları tek tek cevapladı ve notlar aldı. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri dinleyen Başkan Sarıkurt, çözüme yönelik hızlı adımlar atmak için elinden geleni yapacağını ifade ederken talep ve şikayete konu görüşleri ilgili birimlere iletilmek üzere kayıt altına aldı.

Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor adlı mahalle buluşmalarının program dahilinde Çorlu'nun diğer mahallelerinde de gerçekleştirileceği kaydedildi.