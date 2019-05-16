Başkan Sarıkurt yol çalışmalarını inceledi

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Nusratiye Mahallesi'nde devam eden yol ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgiler aldı.

Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yol ekipleri tarafından Nusratiye Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi ve bağlı sokaklarda yürütülen yol yapım ve kaldırım çalışmaları devam ederken, çalışmaları yerinde inceleyen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Veysel Tunçcan Fen İşleri Müdürlüğü görevlilerinden bilgi aldılar.

Başkan Sarıkurt çalışmalarda sona gelindiğini ifade ederek, “Devam eden hazırlıklar kapsamında Uğur Mumcu Caddesi ve bağlı Karaca Sokak, Karaca 3 ve 4. Aralık Sokak, Talih Sokak ve Nağme Sokak ile Toros Caddesi'nde bin 14 metre yol çalışması yapıldı. Bu kapsamda, 3 bin 70 metre tül bordür ve 3 bin 162 metrekare kaldırım taşı döşeme çalışmaları sona erdi ve sahada ilk etap hazırlıkları tamamlandı. Tüm hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte asfalt serimi gerçekleştirerek yolu hizmete açacağız” diye konuştu.

Başkan Sarıkurt ve Başkan Yardımcısı Tunçcan, yol ve kaldırım çalışmalarının yanı sıra bölgede de inceleme yaparken vatandaşlarla da görüş alışverişinde bulunarak çalışmalar hakkında bilgiler aktardılar.