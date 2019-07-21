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Başkan Sarıkurt, Zafer Mahallesi sakinlerinin sorunlarını dinleyecek

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Zafer Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek görüş, öneri ve talepleri dinleyecek.


Daha önce Çobançeşme, Hatip, Silahtarağa, Alipaşa, Havuzlar, Esentepe, Hürriyet, Maksutlu, Deregündüzlü, Yenice, Şeyhsinan, Şahbaz, Türkgücü, Seymen, Rumeli, Cumhuriyet, Sarılar, Önerler, Reşadiye, Cemaliye ve Nusratiye Mahallelerinde gerçekleştirilen ve vatandaşların takdir ve beğenisini kazanan Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor mahalle buluşmalarımızın 22.'si Zafer Mahallesi'nde gerçekleştirilecek.


Zafer Mahallesi sakinleri ile bir araya gelecek Başkan Sarıkurt, belediye çalışmalarını aktaracak ve vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayıp mahalle ile ilgili konularda bilgi alışverişinde bulunacak.


23 Temmuz 2019 Salı akşamı saat 20.30'da Zafer Mahallesi Çağlayan Sokak'ta bulunan Ece Ayhan Parkı'nda gerçekleştirilecek mahalle buluşmasına tüm mahalle sakinleri davet edildi.

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