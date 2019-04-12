Başkan Sarıkurt'tan örnek davranış

31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Çorlu Belediye Başkanı seçilen ve önceki gün mazbatasını alarak yeni görevine resmen başlayan Ahmet Sarıkurt, örnek teşkil edecek bir harekete imza attı.

Yeni görevi dolayısıyla çiçek gönderecek olanlardan çiçek göndermemelerini isteyen Başkan Sarıkurt, bunun yeni yerine dileyenlerin Çorlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde kullanılmak üzere solunum cihazı alınması maksadıyla yardım kampanyası başlatan ÇESAV'a bağışta bulunmaya davet etti.

Konu ile ilgili olarak kısa bir açıklama yapan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Nazik kutlama mesajlarınız ve beraberinde gönderdiğiniz güzel çiçekleriniz için çok teşekkür ederim. Ancak çiçek göndermek yerine yardımda bulunmanız daha kıymetli olacaktır. Lütfen Çorlu Eğitim ve Sağlık Vakfı'na yapacağınız bağışlarınızla Çorlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınacak solunum cihazı için destek olunuz. İlginiz ve desteğinize teşekkür ederim” dedi.

Çorlu Eğitim ve Sağlık Vakfı Yardım Hesabına ilişkin bilgi de veren Başkan Sarıkurt, dileyenlerin ÇESAV'ın Emlakkent Çorlu Şubesi'ndeki TR21 0001 5001 5800 7285 9802 55 nolu hesabına bağışta bulunabileceklerini kaydetti.