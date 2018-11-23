Başkan Yüksel 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı

Tekirdağ Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Başkan Yüksel 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928 tarihinde Başöğretmenliğinin kabul edilişinin 90. yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ata'mızın bize emanet ettiği nesillerin yetiştirilmesinde mili duyguları ve Atatürk ilkelerine bağlı kalarak geleceğin teminatı olan çocuklarımızın yetiştirilmesinde baş tacımız olan öğretmenlerimiz, milletimizin sosyal ve kültürel alanda gelişim göstermesinde büyük katkı sağlamaktadır. Fikir ve kanaat sahibi olmalarında hayati bir rolü olan, sahip oldukları ilmi ve irfanı, öğrencilerine aktaran, yetişmekte olan yeni nesillere şekil ve renk veren öğretmenlerimiz; ülkemizde büyük önem teşkil etmektedir. Öğretmenlik, gücünü sevgiden alan, dünyanın en kutsal ve en saygın mesleğidir ve ben inanıyorum ki, Türkiye, gelecek hedeflerine, onların yüksek katkılarıyla yetiştirdikleri özgür düşünceli, sorgulayan, nitelikli nesiller sayesinde ulaşacaktır. Değerlerini özümsemiş bilgi ve bilimden yana olan, öğrencilerine; insanlık değerlerine karşı sevgiyi, hoşgörüyü, adaleti ve özgür düşünmeyi öğreten tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlarım" ifadelerine yer verdi.