Başkan Yüksel Ahimehmet Gençlikspor ile kahvaltıda buluştu

Amatör Ligi C grubunda bulunan Ergene temsilcisi Ahimehmet Gençlikspor oyuncuları ve yönetimini Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri'nde misafir etti.

Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri'nde Ahimehmet Gençlik Spor oyuncularına ve yönetimine kahvaltı programı düzenleyen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Şampiyonluk yolunda hedefine emin adımlarla ilerleyen takımımıza başarılar diliyorum. Genç kardeşlerimizin başarısı hepimizin başarısıdır. Ergene Belediyesi olarak her zaman sporcu kardeşlerimizin ve spor takımlarımızın arkasındayız” dedi.

Kahvaltı programının ardından Ahimehmet Gençlikspor oyuncularına ve yönetimine Naim Süleymanoğlu Spor Tesisi ve Ergene Belediyesi Kapalı Spor Salonu da gezdirildi. Ergene Belediyesinin spor tesislerini oyuncuların ücretsiz bir şekilde kullanabilecekleri, fitness salonunda futbolcuların belirlenen gün ve saatlerde ağırlık antrenmanlarını yapabilecekleri belirtildi.

Kahvaltı organizasyonundan dolayı Başkan Yüksel'e teşekkür eden Ahimehmet Gençlikspor oyuncuları ve yönetimi Ergene Belediyesini ve yapmış olduğu spor tesislerini takdir ettiklerini belirtti.