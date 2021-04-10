Başkan Yüksel apartman görevlileri ile kahvaltıda bir araya geldi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa'da görev yapan site ve apartman görevlileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Yüksel, görevlilerle fikir alışverişinde bulunarak ilçede gerçekleştirilecek yatırımlar ve hizmetler hakkında bilgi verdi.

Hürriyet Mahallesi Süleymanpaşa Aile Çay Bahçesi'nde gerçekleştirilen kahvaltılı toplantıda, Başkan Yüksel'e AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezayi Çetin de eşlik ederek site ve apartman görevlilerinin talep ve beklentilerini dinledi.

“Apartman görevlilerimiz bizim gözümüz, kulağımız”

Toplantı sonrası açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Evimizden ayrıldığımızda evimizi emanet ettiğimiz, evlatlarımıza göz kulak olmaları konusunda güvendiğimiz, hepimiz için adeta ailenin bir bireyi gibi olan apartman ve site görevlisi kardeşlerimiz, yereldeki çalışmalarımızda bizim de en büyük yardımcımız. Rahatlıkla söyleyebilirim ki onlar bizim gözümüz, kulağımız. Mahallelerimizdeki sokak bazlı çalışmalarımızda, sorunları yerinde ve doğru tespit noktasında bizimle koordinasyon içinde çalışarak destek veren apartman görevlilerimizle, kahvaltıda bir araya geldik. Hürriyet Mahallemizdeki Süleymanpaşa Aile Çay Bahçemizde ağırladığımız kardeşlerimizle istişarede bulunduk. İlçemizde yaşayan her vatandaşımızla sürekli ve yakın iletişimimizi koruyarak Süleymanpaşa'yı birlikte yönetme anlayışımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.