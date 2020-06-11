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Başkan Yüksel asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi

Covid-19 salgınıyla mücadelede öncü belediyelerden biri olan Ergene Belediyesi, salgınla mücadelenin yanı sıra yol çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor.

Başkan Yüksel Sağlık Mahallesi 6. Sokakta başlayan yol çalışmalarını yerinde inceledi.


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ortaklığında Ergene Belediyesi Sağlık Mahallesi 6. Sokakta asfalt çalışmalarına başladı. Üst yapı çalışmalarında uzun bir mesafe kat ettiklerini belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene'de yapılmayan yolumuz kalmayacak sözünün sonuna kadar arkasında durduklarını belirtti.


Başkan Yüksel, pandemi döneminde Ergene'de 50 bin metrekare parke taş yaptıklarını da belirterek, “Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla belediyemizin mücadelesi yoğun bir şekilde devam etmektedir. Salgınla mücadelenin yanı sıra Belediyemizin yol çalışmaları da aksatılmadan devam ediyor. Sağlık Mahallemizde Tekirdağ Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte 6. Sokakta asfalt çalışmalarına başladık, kısa sürede buradaki çalışmaların tamamlanmasının ardından Sağlık Mahallesi 1. Sokakta yol çalışmalarımıza başlayacağız” dedi.


Belediye Başkanı Rasim Yüksel Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a da asfalt konusunda desteklerinden dolayı ayrıca teşekkürlerini iletti.

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