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Başkan Yüksel, askere gidecek gençlere hayırlı tezkereler diledi

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Ergene’de 99/2 tertip olarak askere gidecek olan gençlerin asker eğlencelerine katılarak askerlere hayırlı tezkereler dileklerinde bulundu.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Ergene'de 99/2 tertip olarak askere gidecek olan gençlerin asker eğlencelerine katılarak askerlere hayırlı tezkereler dileklerinde bulundu.


Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel askerlik vazifesini yapmak üzere silah altına alınacak olan gençler için Ulaş, Kırkgöz, Vakıflar, Velimeşe, Ahimetmet mahallelerinde ve Samsunlular Derneğinde gerçekleşen asker eğlencelerine katılarak gençlere hayırlı tezkereler dileklerinde bulundu.


Başkan Yüksel, “Vatan hizmetinizi yapmak için peygamber ocağına uğurlanmak üzere bir araya geldiniz. Sizin babalarınız, dedeleriniz bu vazifeyi en iyi şekilde yaptılar şimdi sıra sizde. Ülkemizin huzurunu bozmak isteyenlere Allah fırsat vermesin. Sizler bu cennet vatanının bağrından çıkmış ve Mehmetçik adını almış olan gençlersiniz" dedi.


Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel gençler ile hatıra fotoğrafı çektirerek askere gidecek olan gençlerin ailelerine de evlatlarının sağ salim vatani görevlerini tamamlayarak kendilerine kavuşmalarını diledi.

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