Başkan Yüksel Aydoğdu Gençlik Merkezi projesini yerinde inceledi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Aydoğdu Mahallesi'nde yaşayan gençler ve çocukların yararlanabileceği, eğitimlerine katkıda bulunacak olan Gençlik Merkezi projesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Süleymanpaşa'nın dezavantajlı kesim olarak kabul edilen Roman nüfusunun yoğunlukta olduğu Aydoğdu Mahallesi'nde yapımına başlanan Gençlik Merkezi inşaatındaki çalışmaları yerinde inceleyen Yüksel, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

“Fırsat verildiğinde gençlerimiz her şeyi başarabilir”

Mahallede gençlere değer katacak, meslek edinmeleri, sanatsal, kültürel ve akademik aktivitelerle kendilerini geliştirmeleri için çalışacak bir merkez için uzun süredir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Yüksel, “Aydoğdu Mahallemiz, genciyle, yaşlısıyla hep görmezden gelinen bir mahalle oldu. Kendilerine imkân sunulduğunda Süleymanpaşa'mızın gençlerinin neler başarabildiğini biz çok iyi biliyoruz. Üzerinde uzun zamandır çalıştığımız bu proje ile gençlerimize bu imkân ve fırsatları oluşturma derdindeyiz. Çocuklarımız ve gençlerimiz burada eğitim desteğinden sanat ve spor kurslarına kadar geniş bir yelpazede imkânlara tamamen ücretsiz bir şekilde sahip olacaklar. Böylece geleceğe daha güvenle bakan, suça, kötü alışkanlıklara yönelmeden hayata adapte olabilen, eğitimli, kültürlü kişiler olarak kendi hayatlarını inşa edebilecekler. İnşaatımızı kısa sürede tamamlayıp, Allah'ın izniyle gençlerimizin hizmetine kazandıracağız” diye konuştu.

Bin 233 metrekarelik proje kısa sürede tamamlanacak

Aydoğdu Mahallesi gençliğine hizmet verecek olan Gençlik Merkezi, 2 katlı ve toplam 1233 metrekarelik kapalı alanda inşa ediliyor. Projede; öğrencilerin okul eğitimlerine destek verecek olan 4 adet standart derslik, müzik, resim, akıl ve zekâ oyunları, plastik ve el sanatları sınıfları, halk oyunları, dans ve spor salonu, kütüphane gibi alanların yanı sıra idari birim ve mutfak alanı da yer alıyor. Temel atma çalışmaları tamamlanan yapının kısa sürede hizmete alınması için çalışmalar hız kesmeden sürüyor.