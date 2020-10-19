İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Yüksel, Barbaros ve Kumbağ'da vatandaşlarla bir araya geldi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçenin turistik mahallelerinden Barbaros ve Kumbağ’da gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi ve mahalle sakinleri ile sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçenin turistik mahallelerinden Barbaros ve Kumbağ'da gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi ve mahalle sakinleri ile sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu.


Ziyaretlerde Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar'ın eşlik ettiği Başkan Yüksel, Barbaros ve Kumbağ'da devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında mahalle sakinlerine bilgilendirmede bulundu, öneri ve talepleri değerlendirdi.


Barbaros'ta gerçekleştirilen yol çalışmalarına nezaret eden Yüksel, imar planları ve altyapı eksikliği nedeni ile yıllardır yapılamayan yollarla ilgili çözüm geliştirdiklerini, yolların sathi kaplama ile daha kullanışlı hale getirileceğini ifade etti.


Kumbağ Mahallesi'nde vatandaşlarla sohbet ederek görüşlerini not eden Yüksel, önümüzdeki süreçte mahallede yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Esnafla da selamlaşarak talep ve beklentilerini dinledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.