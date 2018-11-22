Başkan Yüksel: “En büyük hayalim Ergene'ye üniversite getirmek”

Başkan Yüksel önce ki akşam Vakıflar ve Ahimehmet mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi. Başkan Yüksel en büyük hayalinin Ergene'nin Vakıflar Mahallesi'ne üniversite kazandırmak olduğunu söyledi.

Ergene'de mahalle ziyaretlerine devam eden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel önceki akşam Vakıflar ve Ahimehmet mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi.

Başkan Yüksel gerçekleştirmiş olduğu ziyaretlerde mahalle sakinleriyle birlikte Ergene Belediyesinin 4.5 yıllık hizmetlerini anlatan sinevizyon gösterisini izledi.

Başkan Yüksel Vakıflar ve Ahimehmet Mahallesi sakinlerine her zaman birlikte olduklarını belirterek, “Sizler benim ailemin en büyük parçasısınız, iyi günde kötü günde her zaman bir arada olduk olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Başkan Yüksel, “Yeni kurulan bir belediye olmamıza rağmen 4,5 yıla çok şey sığdırdık. Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren yol sorununu ortadan kaldırmak için çok çalıştık ve bugüne kadar 117 kilometre yol yaptık. Ergene'mizde 5 bin hastayı evlerinden aldık hastanelere götürerek tedavilerini yaptırıp evlerine geri teslim ettik. Bu hizmetimiz Türkiye'nin bir çok belediyesinde yok. Yine evde yatan hastalarımız için evde bakım hizmet projemiz var. Bunun yanında 4 bin vatandaşımıza Ergene'de iş imkanı sağladık. Vatandaş odaklı hizmetlerimiz ile her zaman sizin yanınızdayız yanınızda olmaya da devam edeceğiz. Biz sizlere gönülden bağlıyız. Gönülden hizmet ediyoruz. Sizler bize güvendiniz oy verdiniz, bizler de yaptığımız hizmetler ile bu göreve layık olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Bugün buraya siyaset yapmaya gelmedim diyen Başkan Yüksel, “Biz görev adamıyız. Hizmetlerimiz ile sizlerin yanındayız. Sıfırdan bir belediye kurduk. Bu kolay bir iş değil. Sizlerden almış olduğumuz güven ile 4,5 yılda çok büyük projelerin, hizmetlerin altına imzamızı attık. Yapmış olduğumuz bütün bu hizmetlerde devletin maddi anlamda hiç katkısı olmadı, hepsini Belediyemizin kendi bütçesinden yaptık. Türkiye'de gelişmiş belediyelerde ne varsa Ergene Belediyesi'nde de o var. Bunu her zaman söylüyorum doğumdan ölüme kadar bizler her zaman vatandaşımızın yanındayız” şeklinde konuştu.

Yeni Yılda Vakıflar Mahallesi doğal gaza kavuşuyor

Başkan Yüksel Vakıflar Mahallesi sakinlerine müjdeli bir haber de vererek, yeni yıl ile birlikte Vakıflar mahallesine doğal gaz hizmeti geleceğini belirtti. Başkan Yüksel, Doğal gaz yöneticileri ile görüştük, yılbaşına kadar Vakıflar mahallemizde doğal gaz projesi bitecek ve evlerimize doğal gaz hizmeti başlayacak. Biz bunun takibini yapıyoruz” dedi.

Başkan Yüksel, “Vakıflar mahallemizde futbol sahası projemizin ihalesi yapıldı. Bu güzel projemizde önümüzde ki yıl bitecek ve gençlerimiz maçlarını burada oynayacak. Her mahalleye düğün salonları yapıyoruz, Vakıflar mahallemizde de salon var ama yetersiz. Buraya da yanında çok güzel bir aile parkı olan, 500 kişilik kapalı düğün salonu yapacağız. Bu projemizde futbol sahamızın üzerinde ki alanda gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Başkan Yüksel Ergene'de en büyük hayalinin Vakıflar mahallesinde üniversite kurulması olduğunu da belirterek, “Ergene'de en büyük hayalim Vakıflar mahallemizin karşısında bulunan 50 dönümlük arazimizin üzerine özel bir üniversite getirmek. Ergene Belediyesi olarak bunu yapmayı çok istiyoruz. Bu büyük hayalimi gerçeğe dönüştürmek içinde elimizden ne geliyorsa yapacağız” şeklinde konuştu.