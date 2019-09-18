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Başkan Yüksel, Ergene Samsunlular Derneği pikniğine katıldı

Tekirdağ’ın Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Ulaş, Ergene Samsunlular Derneğinin birlik ve dayanışma pikniğine katıldı.

Tekirdağ'ın Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Ulaş, Ergene Samsunlular Derneğinin birlik ve dayanışma pikniğine katıldı.


Hafta içi olduğu gibi hafta sonlarında da mesai gözetmeksizin vatandaşlar ile bir araya gelen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Ulaş, Çamlık'ta Ergene Samsunlular Derneği tarafından düzenlenen birlik ve dayanışma pikniğine katıldı. Başkan Yüksel, Ergene'de bulunan derneklere her zaman destek olduklarını belirterek, “İlçemizde önemli bir yer tutan derneklerimizle bir arada olmaktan dolayı son derece mutluyum. Ergene'de derneklerimiz ile birlikte güzel çalışmaların altına imza atıyoruz. Derneklerimizle birlikte Ergenemizde Türkiye'nin en büyük mozaiğini oluşturuyoruz. Dernekler kültürlerin, örf ve adetlerin sürdürebilmesinde büyük rol üstlenir. Ergene Belediyesi olarak bizler Ergenemizde bulunan derneklerimize gereken değeri ve önemi gösteriyoruz” dedi.


Pikniğe CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Cebeci, Yüksel Baydarlı, siyasi parti temsilcileri, Ergene Belediyesi Meclis üyeleri Servet Yıldız, Abdullah Yaman, Çetin Bulun ve Ali Cengiz Yürük'te katıldı.

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