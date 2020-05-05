İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Yüksel Ergene'de maske dağıtmaya devam ediyor

Ergene Belediyesi üretmiş olduğu maskelerin dağıtımlarına ilçe genelinde devam ediyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Velimeşe ve Marmaracık mahallelerinde kapı kapı gezerek vatandaşlara maske dağıttı.


Covid-19 tedbirleri kapsamında salgınla mücadelenin ilk günü itibariyle koruyucu maske dağıtımına başlayan Ergene Belediyesi bu hizmetini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Kültür merkezinde kurulan maske atölyesinde imalata başlayan Ergene Belediyesi vatandaşların en çok ihtiyaç duyduğu maskeleri evlerine teslim ediyor. Belediye Başkanı Rasim Yüksel Cumhuriyet, Sağlık ve Yeşiltepe mahallelerinin ardından önceki gün Velimeşe ve Marmaracık mahallelerinde kapı kapı gezerek koruyucu maskeleri vatandaşların evlerine teslim etti.


İlerleyen haftalarda diğer mahallelerde de maske dağıtımına devam edeceklerini belirten Başkan Yüksel ayrıca maske ihtiyaçlarını karşılamak için vatandaşların mahalle muhtarlarına ve Ergene Kültür Merkezine de başvurabileceklerini belirtti.


Başkan Yüksel, Covid-19 salgınının ülkemizde çıktığı ilk günden itibaren Ergene'de büyük tedbir ve önlemler aldıklarını belirterek, “Salgınla mücadele kapsamında ilk günden itibaren çalışmalarımıza başladık. Öncelikle pazarlarda halkımıza maske, dezenfektan, eldiven ve sıvı sabun dağıttık. Okullarımız, camilerimiz, otobüs duraklarımız, sağlık ocakları, eczaneler, kurum binaları ve toplu yaşam alanlarımızda ilaçlama çalışmalarında bulunduk, temizlik işlerimiz vites arttırarak rutin çalışmalarını daha da hızlandırdı, salgınla mücadele kapsamında bu hizmetlerimiz devam etmektedir” dedi.


Ergene'de maske imalatına başlayarak Ergeneli vatandaşların maske ihtiyaçlarına cevap verdiklerini de belirten Başkan Yüksel, “Kültür merkezimizde kendi maske atölyemizi kurarak halkımıza maske üretmeye başladık, ürettiğimiz maskeleri mahalle muhtarlarımıza teslim ettik, bunun yanı sıra ayrıca belediye personelimiz ile birlikte kapı kapı gezerek mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın evlerine maskeleri teslim ediyoruz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.