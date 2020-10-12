Başkan Yüksel, galibiyet sevincine ortak oldu

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Namık Kemal Stadyumu'nda oynanan Tekirdağspor-Fethiyespor karşılaşmasını tribünden takip etti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağspor - Fethiyespor mücadelesini izledi. Seyircisiz oynanan ve Tekirdağspor'un son dakika golü ile 2-1 kazandığı müsabakayı, Başkan Mülayim Kuru ile birlikte başından sonuna kadar izleyen Yüksel, galibiyetten dolayı Mülayim Kuru'yu tebrik etti.

Tekirdağspor'un liderliğe yükseldiği galibiyet sonrası açıklamada bulunan Başkan Yüksel, “Bugün Namık Kemal Stadı'nda, Tekirdağspor'umuzun bu hafta kendi evinde ağırladığı Fethiyespor karşılaşmasını izledik. Heyecan dolu bir maç oldu. Son dakikada gelen gol bizi son derece sevindirdi. Sezona çok iyi başlayan Tekirdağspor'umuzun başarısında başta kulüp başkanımız Mülayim Kuru olmak üzere emeği bulunan herkesi tebrik ediyor, bu başarıların devamını diliyorum” diye konuştu.

Sakatlanan sporcuyu hastanede ziyaret etti

Karşılaşma sırasında Tekirdağspor'dan Hakan Pehlivan, girdiği ikili mücadelede sakatlanarak hastaneye kaldırıldı. Karşılaşmanın hemen ardından Pehlivan'ın tedavi altına alındığı hastaneye geçen Başkan Yüksel, sporcunun sağlık durumu ile ilgili doktorlardan bilgi aldı. Pehlivan'a acil şifalar dileyen Yüksel, “Hakan kardeşimizin yaşadığı sakatlık hepimizi derinden üzdü. Kendisini hastanede ziyaret ederek moral vermek istedim. Kardeşimizin bir an önce iyileşerek sahalara dönmesini diliyorum” açıklamasında bulundu.