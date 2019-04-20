Başkan Yüksel hastaları ziyaret etti

Ergene'de her daim vatandaşlar ile bir arada olan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel hastanelerde yatan hastaları da unutmayarak önceki gün çeşitli hastanelerde yatmakta olan hastaları ziyaret etti. Başkan Yüksel'in yapmış olduğu ziyarete Başkan Yardımcısı Mehmet Cebeci ve Belediye Meclis üyeleri de eşlik ettiler.

Başkan Yüksel gerçekleştirmiş olduğu ziyaretlerde, “Vatandaşımızın yanında olmayı görev edinmiş yönetim anlayışımızla ziyaretlerimize devam ediyoruz. Tüm hastalarımıza acil şifalar dileriz. Bizler her zaman vatandaşımızın yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Hastalık ve sağlık insan için. Allah her şeyin hayırlısını vermekle birlikte öncelikle sağlık versin. Biz annemizden babamızdan hasta olanı, yaşlıları ziyaret etmeyi gördük. Hastalara ve yaşlılara yaptığımız ziyaretler bizim kültürümüzün en güzel göreneklerinden birisidir, bizi bir yapar birbirimize yaklaştırır" dedi.

Hastanelerde bulunan hasta yakınları ve hastalar, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in kendilerine karşı gerçekleştirmiş olduğu ziyaretlerden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirirken, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların yanında olmayı görev edinen Başkan Yüksel'e teşekkürlerini iletti.