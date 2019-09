Başkan Yüksel hastaları ziyaret etti

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, önceki gün Ergene Belediyesi Meclis Üyeleri Servet Yıldız ve Abdullah Yaman ile birlikte bölgede bulunan devlet hastanesinde yatmakta olan hastaları ziyaret etti. Vatandaşların durumları ile ilgili hastane yönetiminden bilgi alan Başkan Yüksel, hastalara geçmiş olsun dileklerini ileterek hasta yakınlarıyla da bir süre sohbet etti.

Hastaları ziyaret etmenin önemine değinen Başkan Yüksel, “Hastalık ve sağlık insan için. Allah her şeyin hayırlısını versin. Hastanede tedavi gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum. Biz annemizden babamızdan hasta olanı, yaşlıları ziyaret etmeyi gördük. Hastalara ve yaşlılara yaptığımız ziyaretler bizim kültürümüzün en güzel göreneklerinden biri. Bizi bir yapıyor, birbirimize yaklaştırıyor. Her zaman olduğu gibi vatandaşımızın yanındayız. Ergene'mizde en başta insan sağlığı için, insan refahını ve huzuru ön planda tutarak çalışıyoruz. Her zaman insanımızın iyi gününde ya da kötü gününde yanında olabilmenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Gayemiz yüzlerde tebessüm oluşturup, dualarda ve gönüllerde olabilmek. Tüm hasta olan kardeşlerimize, büyüklerimize Allah'tan acil şifa yakınlarına da sabır ve kolaylıklar diliyorum” dedi.