Başkan Yüksel Karadeniz Mahallesi Taziye Evi projesini inceledi

Son aşamaya gelen Karadeniz Mahallesi Taziye Evi projesinde yürütülen çalışmalara nezaret eden Yüksel, projenin geldiği nokta ile ilgili bilgi aldı. Uzun yıllardır hizmet alma anlamında ihmal edilen Karadeniz Mahallesi'nde yükselen çok sayıda projeden biri olan Taziye Evi, tamamlandığında mahallenin birçok ihtiyacına cevap verebilecek bir tesis olacak.

“Şimdiden hayırlı olsun”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Karadeniz Mahallemizde inşası süren Taziye Evi'ni ziyaret ederek, çalışmaları yerinde değerlendirdik. Projemiz kapsamında yer alacak çalışmaları planladığımız bölgede, yapılması gerekenleri tespit ettik. Mahalle sakinlerimizin çay davetine iştirak ederek, fikir alışverişinde bulunduk. Karadeniz Mahallesi'nde yükselen diğer projelerimizle birlikte mahallemiz farklı bir görüntüye kavuşuyor. Mahalle sakinlerimize ve Süleymanpaşa'mıza şimdiden hayırlı olsun” dedi.