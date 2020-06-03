Başkan Yüksel, kepenk açan esnafın talep ve beklentileri dinledi

Talepleri dinleyen Yüksel, yeni dönemde belediye olarak esnafın yanında oldukları mesajını verdi.

Yeni süreçte hayatın normal akışına dönebilmesi için hem devlet hem millet olarak büyük özverilerle mücadele ettiklerini ifade eden Başkan Yüksel, özellikle aylarca dükkânını kapatmak zorunda kalan esnafın süreçten çok olumsuz etkilendiğini değerlendirdi.

Talep ve beklentileri dinledi

Ziyaretlerde aylar sonra kepenk açan esnafın talep ve beklentilerini dinleyen Yüksel, sokağa çıkma kısıtlamalarının belirli yaş grupları dışında sona erdirilmesi ile birlikte ticari hayatın da yavaş yavaş normale döneceğini belirtti. Ramazan Bayramı öncesi yerel işletmelere 2 milyon TL ödeme gerçekleştirerek destek verdiklerini hatırlatan Yüksel, yeni dönemde esnafın güçlenmesi için belediye olarak gereken desteği vermeye devam edeceklerini kaydetti.

“Süreç ilerledikçe kayıplarımızı telafi edeceğiz”

Özellikle sosyal ortamlara sahip olan kahvehane, çay bahçesi, kafe, restoran gibi işletmelerin çok uzun süre kapalı kalmaktan dolayı çok daha zor bir dönem geçirdiklerinin farkında olduklarını vurgulayan Yüksel, “Fiziksel olarak bir arada olduğumuz kafeterya, çay bahçesi gibi yerler yeni normalleşme süreci kapsamında bugün açıldı. Süreç ilerledikçe kayıplarımızı telafi edeceğiz. Bu zorlu süreci hep birlikte geride bırakıyoruz. Önümüzdeki dönem nispeten daha kolay olacak. Bu duygu ve düşüncelerle kepenklerini açan tüm esnafımıza hayırlı işler diliyorum,” diye konuştu.

“Tedbirlere devam edilmeli”

Salgın süreci boyunca başarıyla sürdürülen mücadele çalışmalarının olumlu sonuçlarının görülmeye başladığının altını çizen Yüksel, salgına karşı gevşeme lüksünün olmadığının altını çizerek normalleşme sürecinde de tedbirlerin sıkı şekilde uygulanmaya devam etmesinin önemine değindi.