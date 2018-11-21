Başkan Yüksel mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yüksel istek ve taleplerini dinliyor.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel önceki akşam Esenler ve Kırkgöz Mahallelerini ziyaret etti. Ziyarette Başkan Yüksel vatandaşlar ve esnafla bir araya gelerek talep ve isteklerini dinledi. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'e ziyaretinden dolayı teşekkür eden Esenler ve Kırkgöz Mahallesi sakinleri Ergene Belediyesinin kurulmasından sonra mahallelerine hizmet geldiğini belirterek Başkan Yüksel'i çalışmalarından dolayı takdir ettiklerini belirtti.

Başkan Yüksel de Esenler ve Kırkgöz Mahallesi sakinlerine teşekkür ederek, "Sizler için gece gündüz demeden çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Bu göreve bizi siz getirdiniz. Sizlere hizmet etmek benim en birinci vazifem. Esenler ve Kırkgöz mahallesine görev aldığımız süre içinde birçok hizmet birçok proje gerçekleştirdik. Bu projeler önümüzde ki yıllarda katlanarak daha da artacak. Benim ailemin en büyük parçası sizlersiniz" dedi.