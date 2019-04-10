Başkan Yüksel makamında tebrikleri kabul ediyor

31 Mart yerel seçimlerinde yeniden Ergene Belediye Başkanı olarak seçilen Rasim Yüksel makamında vatandaşlardan gelen tebrikleri kabul ediyor. Başkan Yüksel'in yeniden Ergene'de belediye başkanlığı yapacağından dolayı son derece mutlu olduklarını belirten vatandaşlar Başkan Yüksel ile Ergene'de birçok yeni hizmetle tanıştıklarını ve yeni dönemde de bu hizmetlerin devam edeceğinden hiç şüphe duymadıklarını belirtti.

Başkan Yüksel Ergene'de hep birlikte kazandıklarını belirterek, "Ergene'deki bu başarı hepimizin başarısı. İlk dönemimizde olduğu gibi yeni dönemde de Ergene'yi vatandaşlarımız ile birlikte yöneteceğiz, onların istek ve önerileri doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ergene'de bu dönem her şey daha da güzel olacak, her zaman halkımız ile iç içe olduk olmaya da devam edeceğiz" dedi.