Başkan Yüksel maskeleri bizzat teslim ediyor

Ergene Belediyesi Kültür Merkezi'nde kurulan makinelerin başına geçerek Ergeneliler için maske diken Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 48 saatlik sokağa çıkma yasağı kararının ardından üretilen maskeleri de bizzat kendisi teslim etti.

Ergene Kültür Merkezi'ni adeta bir maske üretim üssüne çeviren ve Ergeneliler için belediye kaynakları ile maske üreten Ergene Belediyesi maskeleri Ergene sakinlerine ulaştırmaya başladı.

Ergene Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince Ergene'de yer alan kamu kurum ve kuruluşları, Ergene'deki sağlık tesisleri ve Çorlu Devlet Hastanesinin ihtiyaçları başta olmak üzere Ergene sakinlerine ulaştırılma üzere maske üretimine başlamıştı.

İlk üretimi bizzat makine başına geçerek yapan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel üretilen ilk maskeleri de Ergeneliler yine kendisi teslim etti.

Başkan Yüksel sokağa çıkma yasağı uygulaması nedeniyle tek tek ziyaret ettiği Ergenelilerin evlerine maskeleri ulaştırdı. Başkan Yüksel maske dağıtımlarında muhtarlıklardan da destek alarak devam edeceklerini ve Ergene'nin tamamına ücretsiz maske ulaştıracaklarını söyledi.