Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Nisan ayı Muhtarlar Buluşması'na, Başkan Yüksel'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Şenol Karaküçük, Hüseyin Uzunlar ve Sabri Çınar, Tekirdağ Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Cengiz Günay, Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı ve Tekirdağ Süt Üreticileri Birliği Başkanı Şerif Baykut ile merkez ve kırsal mahalle muhtarları ilgi gösterdi.

Başkan Yüksel muhtarlara yeni dönemi anlattı

Toplantının açılışında konuşan ve tüm katılımcıların Berat Kandilini kutlayan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Bu format size yabancı gelebilir ancak bundan sonra her ay sizlerle düzenli olarak bir araya geleceğiz. Şu anda Süleymanpaşa Belediyesinde görev yapan 18 müdürümüzle birliktesiniz. Sizlerin Süleymanpaşa Belediyesinin hangi birimini ilgilendiren bir sorunu ya da sıkıntısı varsa doğrudan müdürlerimize iletebileceksiniz. Onlar notlarını alıp çalışma takvimine geçirecekler ve size talebinizin ne kadar süre içinde yerine getirileceğini iletecekler. Bir sonraki ay toplandığımızda taleplerinizin yapılıp yapılmadığını müdürlerimize bizzat soracaksınız. Tabi sadece müdürlerimize değil, onlardan sorumlu olan Belediye Başkan Yardımcılarımıza da soracaksınız. Sistemimiz bu şekilde işleyecek” dedi.

“Süleymanpaşa'ya daha iyi hizmet edebilmek için size ihtiyacımız var”

Süleymanpaşa'ya hizmet etmenin yolunun muhtarlık mekanizmasını iyi işletmekten geçtiğinin altını çizen Yüksel, “Eğer 73 mahallemizde yaşayan 200 bin vatandaşımıza daha iyi hizmet verebilmemiz için bizim size ihtiyacımız var. Sözümüz var, biz bu kenti gerçekten yükselen bir Süleymanpaşa yapacağız ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartacağız. Ben, başkan yardımcılarım ve kıymetli müdürlerimiz, belediyemizin gücünün yettiği kadarıyla tüm imkânlarımızla hepimiz emrinizdeyiz” diye konuştu.

Tarla yolları için gereken yapılacak

Yüksel ayrıca, Süleymanpaşa Belediyesi sorumluluk sahasına girmemesine rağmen kırsal mahallelerdeki tarla yollarının mümkün olan en çabuk şekilde açılması için gereken bütün çabayı göstereceklerini ifade etti. Yine, yıllardan bu yana köylerde bir sorun haline gelen Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı kurumunun işlevi ile ilgili de çalışma yürütüldüğünü kaydeden Yüksel, bu konunun da Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası ve Tekirdağ Ziraat Odası ile işbirliği içinde çözüleceğini müjdeledi.

Her ayın son Perşembe günü muhtarlarla buluşacak

Toplantıya katılan Tekirdağ TSO Başkanı Cengiz Günay, Süt Birliği Başkanı Şerif Baykut ve Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, Başkan Yüksel'in daveti ile kürsüye gelerek muhtarlara hitap ettiler.

Toplantıda başkan yardımcıları ve birim müdürlerine de söz veren Başkan Yüksel, muhtarlara her türlü ihtiyaçlarının ilgili başkan yardımcıları ve müdürler tarafından ivedilikle yerine getirileceğini ifade etti. Daha sonra muhtarlara mikrofon uzatan Yüksel, muhtarların taleplerini dinledi. Taleplerin, bir planlama yapılarak en hızlı şekilde yerine getirileceğini belirtti.

Öte yandan, Muhtarlar Buluşması toplantılarının düzenli olarak her ayın son Perşembe günü yapılacağı belirtildi.