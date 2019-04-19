Başkan Yüksel sergi açılışına katıldı

Tekirdağ Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Çorlu'da bir alışveriş merkezinde Şehit Piyade Onbaşı Arman Galata Ortaokulu öğrencilerinin düzenlediği ünlü ressamların röprodüksiyonları ve teknoloji tasarım sergisine katıldı.

Ergene Velimeşe Mahallesi'nde bulunan Şehit Piyade Onbaşı Arman Galata Ortaokulu öğrencilerinin oluşturduğu sanatsal eserler sergilendi. Sergi açılışına Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Başkan Yardımcısı Mehmet Cebeci ve Belediye Meclis üyeleri de katıldı.

Sergide öğrencilerin yaptığı eserleri takdirle karşıladığını belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Öğrencilerimizin gerek resim gerekse proje çalışmaları çok başarılı. Genç yaşlarında bu kadar güzel çalışmaları ortaya koyan öğrencilerimizi ve bu başarının tabi ki bir diğer mimarları olan öğretmenlerimizi de tebrik ediyorum" dedi.

Okul Müdürü Ali Davulcu ve okul öğretmenleri Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'e, Başkan Yardımcısı Mehmet Cebeci'ye ve belediye meclis üyelerine sergilerine katıldıkları için teşekkür etti.