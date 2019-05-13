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Başkan Yüksel: “Sevgi ile sizlerle hep beraber olacağız”

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Engelliler Haftası dolayısıyla engellileri ve ailelerini evlerinde ziyaret etti.


Engelli ailelerini ziyaret ederek onlarla yakından ilgilenen ve hediyeler takdim eden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, engelli annelerinin Anneler Günü'nü de kutladı. Sevgi ile yola çıktıklarını belirten Yüksel, “Bizler her zaman engelli vatandaşlarımızın yanındayız. Biz bu yola sevgi ile çıktık. Sevgimiz ile daima ileri diyoruz. Sizlerin desteği, sizlerden almış olduğumuz güven ile Ergene'de hep birlikte güzel çalışmaların altına imza atacağız” dedi.


Başkan Yüksel'in ziyaretinden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirten engelli aileleri, Ergene Belediyesinin ve Başkan Rasim Yüksel'in her zaman yanlarında olduğunu belirterek, ziyaretinden dolayı Yüksel'e teşekkürlerini ilettiler.

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