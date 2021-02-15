Başkan Yüksel sokak hayvanlarını elleri ile besledi

Hafta sonu Ergene'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına Ergene Belediyesi ekipleri yetişti. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel de hem kar yağışı hem de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını elleri ile besledi.

Kar yağışında yiyecek ve içecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını da unutmayan Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yoğun kar yağışı ile geçen hafta sonu boyunca ilçe genelindeki sokak hayvanları için mama ve su servisi yaptı.

Ekiplerin soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yardım elini uzattığı sokak hayvanlarına bir yardım eli de Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'den geldi.

Ergene Belediyesi ekiplerinin belirli aralıklarla sokak hayvanları için mama dağıtmaya devam edeceğini kaydeden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel vatandaşları da bu konuda duyarlı olmaya davet etti.

“Can dostlarımızı aç bırakmıyoruz”

Başkan Yüksel, “Kış mevsiminde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ve özellikle geceleri suların donması nedeniyle sokaklardaki sevimli dostlarımızın zor bir dönemden geçtiği günlerdeyiz. Sokak hayvanlarının bu süreci atlatabilmeleri için Ergene Belediyesi olarak elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz. Sevgi dolu yüreğimizde sokaktaki can dostlarımıza da yer var. Soğuk kış günlerinde can dostlarımızı aç bırakmıyoruz. Onlar için en zor zaman şimdi. Sokaklardaki sevimli dostlarımızı beslemeyi ihmal etmeyelim” dedi.