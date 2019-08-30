Başkan Yüksel: "Tarihi zaferlerle dolu aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun"

Tekirdağ'ın Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Yüksel mesajında, “30 Ağustos 1922 tarihi Türk ulusunun Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği bağımsızlık mücadelesinin tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır. Bu zafer, asırlardır hür yaşayan bir milletin haykırışı, birlik ve beraberliğimizin önünde hiçbir gücün duramayacağının ispatı ve ay yıldızlı bayrağımızı göklerde sonsuza kadar özgürce dalgalandırma irademizin simgesidir. İmkansızlıklar içinde verilen zorlu bir mücadelenin ardından kazanılan bu büyük zafer, milletimizin en değerli varlığı olan istiklalinden asla vazgeçmeyeceğini bir kez daha bütün dünyaya göstermiştir. Büyük fedakarlıklarla kazanılmış bu vatan ve bağımsızlığımız, bugün bizlerin de aynı hassasiyetle koruma yükümlülüğümüz, bizlere büyük görevler yüklemektedir. Vatanımıza, birliğimize ve dirliğimize kastetmeye yeltenenler milletimizin cesareti ve mücadelesi karşısında hiçbir zaman başarılı olamayacaklardır. Milli Mücadelemizdeki ruh, ülke ve millet sevgisi ile dayanışma ve birlik anlayışı, bizim için yol gösterici olmaya devam edecek, birliğimizi ve dirliğimizi bozmaya çalışanları her zaman alt edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nızı en içten dileklerimizle kutluyor, bize bu zaferi kazandıran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla ve rahmetle anıyoruz" dedi.