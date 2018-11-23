Başkan Yüksel TESKİ'nin yeni genel müdürü ile bir araya geldi

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel TESKİ Genel Müdürlüğüne atanan İbrahim İçöz'ü makamında ziyaret etti.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ve Cumhuriyet Halk Partisi Ergene Belediyesi Meclis Üyesi Yüksel Baydarlı, TESKİ Genel Müdürlüğüne yeni atanan Dr. İbrahim İçöz'ü makamında ziyaret etti.

İçöz ziyaretlerinden dolayı Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'e ve Cumhuriyet Halk Partisi Ergene Belediyesi Meclis Üyesi Yüksel Baydarlı'ya teşekkürlerini iletti.

Başkan Yüksel ve Meclis Üyesi Baydarlı yeni görevi için İçöz'e başarı dileklerinde bulunurken, TESKİ'nin Tekirdağ'da başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini ve Türkiye'de örnek bir kurum olarak gösterildiğini belirtti.