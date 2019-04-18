Başkan Yüksel: "Vatandaşımızın talebi Hükümet Caddesi'nin çift yön olmasıdır"

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa Belediye Meclisi 2019 yılı Nisan ayı toplantısında Hükümet Caddesi'nin vatandaşın talebi doğrultusunda çift yön olması gerektiğini söyleyerek, "Bu şehirde artık halka rağmen değil halkın isteğine göre belediyecilik yapılacak" dedi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa Belediye Meclisi 2019 yılı Nisan ayı toplantısı sonunda AK Parti Grubu'nun Hükümet Caddesi ile ilgili verdiği önerge hakkında açıklamalarda bulundu. Yüksel, halkın Hükümet Caddesi'nin çift yön olması isteğine rağmen Büyükşehir Belediyesinin tek yön diretmesine tepki gösterdi.

AK Parti Grubu'nun “Hükümet Caddesi Trafik Düzenlemesi” önergesini okutan Başkan Yüksel, "Bu konu çok önemli. Birkaç gün önceki ziyaretinde Kadir başkan ile de görüştük. Biz bu konuda ısrarcı olduğumuzu söyledik. Süleymanpaşa'da yaşayan Hükümet Caddesi esnaflarının neredeyse tamamı bu konu ile ilgili hemfikir. Bir söz verdik. Süleymanpaşa'daki trafik çilesine ve otopark çilesine son vereceğiz. Bunun için de gayret göstereceğiz. Vatandaşımız oranın çift yöne çevrilmesini istiyor. Biz de Süleymanpaşa Belediye Meclisi olarak üstümüze düşen görevi yapmamız gerektiğine inanıyoruz" dedi.

"CHP'li meclis üyesi arkadaşlarımızdan özellikle rica ediyorum"

Bu noktada kararın büyükşehirde olduğunu bildiklerini ancak halka rağmen değil halkın isteğine göre yükselen bir Süleymanpaşa oluşturmak istediğini dile getirerek sözlerine devam eden Yüksel, "Karar büyükşehirde; evet biliyoruz. Bu konuyu tekrar Büyükşehir Belediye Başkanımız ile değerlendireceğiz. Buranın çift yön olması ve otopark ihtiyacının karşılanması ile alakalı ne gerekiyorsa yapacağız dedik. Bu konuda da Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP'li meclis üyesi arkadaşlarımızdan özellikle rica ediyorum. Sahip çıkarsanız seviniriz. Çok net söylüyorum. Eğer büyükşehirde karar ret olursa; ben bu konu ile ilgili bütün esnafı Çinili Fırın'ın orada toplayıp sizin kararınıza saygı duyanlar bu isimler kendi bildiğini okuyanlar ise bu isimler diye bilgilendireceğim. Bu şehirde artık halka rağmen değil halkın isteğine göre belediyecilik yapılacak" diyerek Hükümet Caddesi'nin çift yön olması için ne gerekiyorsa yapılacağını ifade etti.