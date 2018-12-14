Başkan Yüksel vatandaşların taleplerini dinliyor

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ev ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla yakından ilgileniyor. Başkan Yüksel ziyaretlerde Ergene Belediyesinin hizmetlerinden söz ederken ayrıca vatandaşların istek ve taleplerini de dinliyor.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'i evlerinde ağırlamaktan dolayı son derece mutlu olduklarını belirten vatandaşlar kapılarının her zaman Başkan Yüksel'e açık olduğunu belirtti. Vatandaşlar özellikle sağlık alanında Ergene Belediyesinin yapmış olduğu hizmetlerden çok memnun olduklarını da kaydettiler.

Sağlık hizmeti kapsamında babasının ücretsiz bir şekilde Ergene Belediyesi tarafından Edirne Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldüğünü belirten bir vatandaş, "Bu güzel hizmetten dolayı çok memnunuz, daha önce böyle bir hizmet yoktu. Ergene Belediyesinin kurulmasıyla bu hizmet verilmeye başlandı. Bunu bize vesile ettiğiniz için Allah sizden razı olsun, babamla birlikte Edirne Tıp Fakültesi Hastanesine giden tüm hastalar bu hizmetten çok memnun" dedi.

"Dişi ağrıyandan da başı ağrıyandan da biz sorumluyuz"

"Bizim için Ergene'de vatandaşımızın sağlığı çok önemlidir" diyen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Göreve geldiğimiz andan itibaren sağlık alanında 5 bin hastamızı evden aldık, tedavisini yaptırdık ve evine tekrar teslim ettik. Bu hizmetimiz halen devam ediyor, özellikle durumu ağır olan hastalarımıza daha farklı ayrıcalıklar da tanıyoruz. Ergene'de ben her zaman şunu söylüyorum, dişi ağrıyandan da başı ağrıyanda da biz sorumluyuz dedik. Ergene'de, bu tezimizi de gerçekleştirmenin mutluluğunu gururunu yaşıyoruz. Allah tüm hastalarımıza şifalar versin" diye konuştu.